Caso Meret, decisione inevitabile del Napoli

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie provenienti dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, con il calciomercato che si appresta a vivere il suo ultimo mese e con il campionato ormai alle porte:

"Il Napoli ha preso atto che sul fronte rinnovo, la trattativa con Meret è congelata. Ma la posizione del club azzurro non cambia: se Meret vuole andare via deve portare una offerta. E la valutazione attuale del friulano non è inferiore a 15 milioni di euro. Solo voci di interessamento, ma offerte non sono arrivate. Dunque, al momento, Meret resta al Napoli, sia pure piuttosto stordito dal clima che si respira attorno a lui. Non è escluso che possa essere raggiunto nei prossimi giorni dal suo agente Pastorello per fare il punto della situazione".