Ultime notizie SSC Napoli - L’impatto a distanza di McTominay è stato a dir poco importante: con la Scozia da centrale del tris di trequartisti nel 4-2-3-1 del ct Clarke, come racconta il Corriere dello Sport.

Una certa curiosità soprattutto in merito al suo impiego:

“È una variabile importante, un calciatore in grado di agire sia da mediano nei due; sia da mezzala in un centrocampo a tre; sia, dicevamo, da trequartista. Intensità enorme, capacità di inserimento, una certa qualità, senso del gol: McTominay sarà un’arma che Conte potrà sfruttare come meglio crederà, in qualsiasi soluzione tattica”