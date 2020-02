Il Mattino - Telefonata di ADL a Gravina dopo Napoli-Lecce, apertura FIGC: challenge e maggiore utilizzo del VAR per episodi dubbi!

Ultime notizie calcio Napoli - La polemica divampa intorno al mondo arbitrale ed ormai sta riguardando sempre più squadre. Motivo? L'utilizzo che si fa di uno strumento prezioso come il VAR. Per questo motivo, stando a quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano "Il Mattino", sarebbe pronta la replica da parte del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina dopo la telefonata fatta da Aurelio De Laurentiis. Dopo il grave episodio del mancato rigore concesso domenica scorsa contro il Lecce per il fallo di Donati su Arek Milik, il patron azzurro ha chiesto chiarezza e la risposta spalanca due strade. Il numero uno della Federazione ha, infatti, esortato gli arbitri ad usare di più il VAR per rivedere episodi dubbi ed ha poi fatto una apertura all'introduzione del challenge, vale a dire la possibilità offerta alle squadre di verificare un dato episodio al monitor presente a bordocampo. Queste le parole di Gravina riportate dal Mattino relative al fine di queste due opzioni:

"Non alimentare polemiche strumentali che intacchino l'immagine del nostro campionato, che si appresta ad entrare nella fase cruciale della stagione".

A quanto pare, tale indicazione è stata già girata ai direttori di gara e non a caso è avvenuto dopo l'episodio Milik-Donati tra Napoli e Lecce. Ecco, invece, quanto si legge in relazione all'introduzione del challenge:

"L'Italia si è detta disponibile a sperimentare «l'utilizzo del challenge, ovvero la chiamata all'on field review del Var da parte delle squadre, nei tempi e nei modi che l'Ifab eventualmente stabilirà»: è quanto la Federcalcio ha anticipato in via informale alla Fifa, facendosi «interprete delle richieste pervenute nelle ultime settimane da numerose società di Serie A»".