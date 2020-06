Lutto Gattuso, la vicinanza silenziosa di De Laurentiis: spedizione in Lombardia per onorare Francesca

Lacrime e sudore, ma soprattutto coraggio: Rino Gattuso ne avrà bisogno più che mai durante la dolorosa giornata che l’attende. Il tecnico ha confermato infatti la sua presenza a Castel Volturno per stamattina, anche se nel tardo pomeriggio in Calabria si terranno i funerali della sorella Francesca, scomparsa ad appena 37 anni. A riferirlo è l'edizione odierna di Repubblica

Gattuso non si tirerà indietro, come sempre. Ma anche la squadra non vede l’ora di riabbracciarlo e circondarlo di affetto, oltre che di stima. Gli azzurri avrebbero voluto partecipare pure al funerale e solo per il rigoroso protocollo sanitario saranno obbligati a rinunciare. Durante l’allenamento a Castel Volturno, però, Insigne e compagni avranno la possibilità di stringersi per un’ora e mezza intorno a Rino, fregandosene per una volta del distanziamento sociale. All’esterno del Training Center l’allenatore troverà invece ad accoglierlo uno striscione di incoraggiamento degli ultrà, mentre Aurelio De Laurentiis aveva già spedito a nome del club una corona di fiori in Lombardia, dove s’è spezzata la giovane esistenza di Francesca.