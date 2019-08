Lozano-Napoli, Tuttosport: mercoledì le visite mediche, poi subito a Castel Volturno. A Firenze ci sarà, con ADL!

Ultime Napoli - Aspettando la punta, ecco che sta per sbarcare Lozano in Italia. L’arrivo è previsto per domani sera a Roma a Fiumicino, dove atterrerà dopo aver preso un volo da Eindhoven, insieme alla sua numerosissima famiglia. Mercoledì a Roma è atteso per le visite mediche e anche dal presidente De Laurentiis per la firma sul contratto, la foto con la stretta di mano ed il tweet di benvenuto.

Lozano atteso a Castel Volturno mercoledì pomeriggio

Come rivela Tuttosport:

"Nello stesso pomeriggio di mercoledì, al massimo giovedì, Lozano si presenterà a Castelvolturno dove lo attende a braccia aperte il coach Ancelotti, che aveva imparato ad apprezzarlo ai Mondiali di Russia, quando lo seguì come commentatore della tv messicana. Ancelotti punta molto su Lozano e, avendolo con sè da giovedì, potrà portarlo a Firenze per l’esordio di sabato sera in campionato. Gara alla quale assisterà anche il presidente De Laurentiis dalla tribuna autorità dello stadio Franchi".

Lozano