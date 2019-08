Llorente-Napoli, Cds: Ancelotti potrebbe averlo presto a disposizione, contatti tra Giuntoli e l'agente in attesa di Icardi

Calciomercato Napoli - Il mercato ha i suoi tempi, le sue abitudini e persino le manie, le scadenze e le movenze diverse: prendete Fernando Llorente, ad esempio, un’altra ombra che s’aggira, però distante, intorno al Napoli. Come riporta Il Corriere dello Sport:

"C’è e non si vede, anche se tra un po’, diciamo domenica, potrebbe fisicamente entrare in scena, e prepotentemente: c’è da capire come andrà a finire con Icardi, se resti o no socchiusa quella porticina che conduce dritto all’argentino, ma intanto Giuntoli si è mosso (ovviamente), ha telefonicamente chiacchierato con il fratello del «navarro», Jesus, che fa il procuratore, ed ha allungato una mano virtuale per concludere un affare che dipenderà esclusivamente dall’argentino. E quindi, va a finire che lunedì Lozano, annunciato a disposizione di Ancelotti per la sua prima seduta di allenamento, possa persino scoprire che stia per arrivare Fernando Llorente, con il quale è stato buttato giù un principio di accordo largamente ritoccato rispetto l’approccio iniziale. Llorente sta semplicemente aspettando gli eventi, a volte il destino non sei tu a definirlo: però nella telefonata tra Giuntoli e il management del centravanti, l’alter ego di Milik nel caso in cui Icardi resti un semplice sogno di fine estate, non si è parlato di triennale a quattro milioni ma di biennale a due milioni e mezzo, con la promessa di risentirsi poi dopo la partita di Firenze e soprattutto all’indomani di quella che si può ritenere la deadline sul megaffare di questo agosto che è torrido e non è ancora finito".