Le ultime ore frenetiche di Koulibaly da calciatore del Napoli: il racconto

Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono state frenetiche le ultime ore di Kalidou Koulibaly, nuovo difensore del Chelsea dopo otto stagioni al Napoli.

Le ultime ore di Koulibaly

Da Milano dov’era in attesa di notizie a Las Vegas per unirsi ai nuovi compagni passando per Londra dove ha svolto e superato le visite mediche:

"Aveva fatto emozionare tutti con la lettera d’addio social e poi s’è dedicato alla sua nuova avventura con le prime parole da difensore dei Blues con cui ha firmato un contratto fino al 2026. Il Chelsea aveva bisogno di un centrale forte per sostituire i partenti Rudiger e Christensen e ha puntato deciso su Koulibaly trovando piena disponibilità da parte del calciatore. Non è stato difficile convincersi, ma per ulteriori certezze sulla scelta Koulibaly si è confrontato con l’ex compagno Jorginho"

