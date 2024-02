La Stampa - Allegri ha chiesto alla squadra di riscattare il 5-1 dello scorso anno

Il 5-1 dello scorso anno al Maradona è stata una dello sconfitte più brucianti per Massimiliano Allegri. In tanto ricorderanno anche la scena in cui Spalletti rincorre il tecnico juventino, diretto negli spogliatoi, con l'intento di stringergli la mano. Infatti come riportato dall'edizione odierna de La Stampa mister Allegri avrebbe infatti chiesto ai suoi giocatori di non scordare l'umiliante 1-5 subìto lo scorso anno in campionato, e di provare a vendicare quella sconfitta con un successo esterno.