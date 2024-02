L'editoriale de Il Mattino: "Come si fa a tenere Lindstrom fuori? E quelle interviste di Mazzarri..."

“Come si fa a lasciare ancora fuori Lindstrom?”, titola così Il Mattino in un editoriale a firma di Guido Trombetti.

L'editoriale de Il Mattino su Mazzarri

“Nel secondo tempo con i cambi effettuati, in particolare con l'ingresso di Lindstrom, il Napoli è certamente cresciuto. Siamo tristemente ridotti a sentire il tecnico che invoca a scusante la sfortuna per un palo conseguente ad una carambola e ad un tocco di un giocatore del Milan. E che, udite udite, di fronte all'osservazione che oggi la sua squadra è a sette punti dal quarto posto dichiara di non sapere che l'obiettivo del Napoli è il quarto posto in classifica. Mazzarri, scusa: ma ti avevano chiesto forse di venire a salvare il Napoli dalla retrocessione?"; questo un estratto.