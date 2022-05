Rinnovo Koulibaly-Mertens, Repubblica: svelata la strategia di De Laurentiis, il club corre un doppio rischio

Notizie Napoli calcio. Spalletti è stato chiaro, bisogna ripartire dai giocatori forti e di personalità per mantenere alto il livello della squadra: ergo il mister ha chiesto la conferma anche di Koulibaly e Mertens.

Mertens Koulibaly Napoli

Koulibaly-Mertens, le ultime sul rinnovo

Ad oggi il futuro di Koulibaly e Mertens appare in bilico, con il senegalese in scadenza nel 2023 e cercato dal Barcellona, mentre il belga ha ancora un mese di contratto prima di svincolarsi a parametro zero. Ecco quanto scrive Repubblica in merito alla strategia di De Laurentiis: