Koulibaly-Barcellona: c'è l'offerta dei blaugrana, ecco perché possono permetterselo! E su Pjanic... | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Il Barcellona sempre più interessato a Kalidou Koulibaly. La squadra spagnola non avrà problemi economici per questa sessione di mercato, anzi, avrà intenzione di concludere numerose trattative, anche onerose.

Kalidou Koulibaly

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24.it infatti, il Barcellona venderà la sua tv privata, Barça Studios, per 250 milioni di euro. Inoltre tra diritti televisivi e sponsor percepirà oltre 600 milioni di euro, motivo per cui possono permettersi chi vogliono sul mercato.



Ecco perché il Barcellona ha deciso di puntare su Koulibaly e ha intenzione di offrire massimo 25-30 milioni di euro. Se De Laurentiis non dovesse accettare, il Barça è disposto anche ad attendere gli sviluppi della trattativa per il rinnovo contrattuale del senegalese, che in caso di esito negativo col Napoli si libererebbe gratuitamente la prossima stagione andando poi a firmare proprio coi blaugrana.

Calciomercato Napoli, asse col Barcellona

Per quanto riguarda Pjanic, il Barcellona ha risposto positivamente all'eventuale cessione agli azzurri, ma il problema per quanto riguarda il giocatore bosniaco è il suo ingaggio da 6.5 milioni di euro fuori dalla portata del Napoli.

Per quanto riguarda il fronte acquisti poi, il Barcellona ha intenzione di effettuare una campagna rafforzamento sontuosa: saranno 6 o 7 gli acquisti per la squadra di Xavi,con Lewandowski di fatto già preso per l'attacco.