Juan Jesus-Acerbi, nessun contatto dopo Inter-Napoli

Lo ribadisce La Repubblica oggi in edicola: il difensore interista non si è mai messi in contatto col brasiliano e ha continuato ostinatamente a negare il tutto buttandola sulla parola dell’uno contro l’altro. Tuttavia la procura ha raccolto materiale di diversi tipo per far luce sulla vicenda, non solo le dichiarazioni dei diretti interessati ma anche immagini televisive e labiali.