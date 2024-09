Insigne ammette: "Tornare a giocare in Europa? Ci ho sempre pensato"

Napoli - Lorenzo Insigne al Corriere dello Sport ammette che l'idea di tornare a giocare nuovamente in Europa è qualcosa che lo stuzzica molto:

Ci pensa a un cambio d’aria, a un ritorno in Europa?

"Sì, ci ho sempre pensato. Quando vedo le partite di Champions, di campionato, sento qualcosa dentro, penso che posso ancora dare tanto, la fiamma è ancora accesa però ora sono concentrato qui: tra una settimana abbiamo la finale di Coppa canadese e poi vogliamo entrare nei playoff di Mls. Al d là di tutto, facciamo un lavoro in cui non si sa mai cosa può succedere: l’esempio è De Rossi, dalla sera alla mattina non era più allenatore della Roma. L’idea di tornare comunque ogni tanto ancora mi viene".