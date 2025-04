Addio a suor Paola, tifosissima della Lazio a 'Quelli che il calcio'

Addio a suor Paola, storica tifosa della Lazio. Aveva 77 anni e da tempo lottava con una malattia. Nata a Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, si era trasferita a Roma all'età di 20 anni. Appartenente alla congregazione delle Suore scolastiche francescane di Cristo Re, era diventata molto conosciuta grazie alla sua partecipazione al programma televisivo "Quelli che il calcio", condotto prima da Fabio Fazio (1993-2005) e poi da Simona Ventura, dove per 15 anni aveva rappresentato la voce dei tifosi della Lazio. Fu presente in diretta anche durante la storica vittoria dello scudetto della Lazio nel 2000.