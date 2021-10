Gazzetta - L'agente di Insigne ha incontrato l'Inter, la destinazione non dispiacerebbe a Lorenzo. Chiesti 7 milioni a De Laurentiis per rinnovare

Calciomercato Napoli - L'Inter tratta Lorenzo Insigne, l'agente del capitano del Napoli è stato avvistato nella sede nerazzurra. A dare la notizia è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che dà ulteriori dettagli e specifica come a Insigne non dispiacerebbe trasferirsi a Milano sponda Inter.

"La trattativa del rinnovo tra l’attaccante e il Napoli è in una fase di stallo. De Laurentiis è arrivato a proporre al calciatore un quinquennale da 4,6 milioni a stagione, senza però ricevere in cambio una risposta positiva. Anzi, i segnali continuano a essere negativi: la richiesta di Insigne sarebbe anche quella di un bonus alla firma, di circa 7 milioni di euro. Insigne già in passato era finito sul taccuino di Marotta e Ausilio. E, al di là delle smentite, che nelle chiacchierate di ieri sia uscito anche il nome di Insigne, è quantomeno verosimile: un giro d’orizzonte, in settimane come queste, è d’obbligo. In fondo, c’è chi racconta anche la destinazione Inter non dispiacerebbe per nulla al numero 24 del Napoli".