Infortunio Koulibaly, Il Mattino: sarà valutato oggi, rischia di saltare l'Udinese, le ultime

Notizie Ssc Napoli - Ancelotti si ritrova con un dubbio in più per la trasferta di Udine, quello che riguarda Koulibaly: il difensore senegalese ha riportato un trauma contusivo alla spalla sinistra nell'allenamento di ieri mattina e nel pomeriggio ha lavorato a parte.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"L'entità dell'infortunio verrà valutato oggi con più esattezza dallo staff medico azzurro: il rischio è che possa saltare il match di domani contro l'Udinese, un allarme per la difesa, reparto quest'anno diventato molto più vulnerabile e nel quale lo stesso difensore senegalese finora non ha brillato. Se Koulibaly non dovesse farcela la coppia difensiva centrale contro i bianconeri sarà composta da Manolas e Maksimovic".