Infortunati Napoli: Allegri recupera in extremis tre calciatori per il Frosinone

Ultime notizie calcio Napoli - Buone notizie dall'infermeria per Massimiliano Allegri che recupera tre calciatori fermi da diverso tempo per infortunio. Tutti saranno a disposizione del tecnico per la gara contro il Frosinone di sabato allo stadio Maradona.

Calciatori infortunati del Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda tre recuperi importanti che avrà a disposizione Massimiliano Allegri per la gara di sabato contro il Frosinone al Maradona:

"Buone notizie per Allegri nella settimana che condurrà al ritorno del campionato e dunque alla fine della sosta. Sabato sera sfida al Maradona contro il Frosinone. Ieri pomeriggio squadra in campo alla ripresa dopo due giorni di riposo. Allenamento in gruppo per Marianucci che recupera dopo lo stop estivo. Verso il rientro, oltre a Spinazzola, anche Meret e Giovane, che ieri hanno svolto metà della sessione con la squadra e poi lavoro personalizzato in campo. Ci vorrà più tempo per rivedere in campo Alisson e Anguissa che continuano a svolgere lavoro personalizzato e ieri si sono divisi tra palestra e campo".