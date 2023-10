Inchiesta calcioscommesse nata per caso, sapete su cosa stavano indagando?

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al caso calcioscommesse che sta colpendo il calcio italiano in primis con il giocatore Nicolò Fagioli e da ieri anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo:

"L’inchiesta, com’è noto, nasce a Torino per caso. Stavano indagando su un gruppo criminale che aveva organizzato una piattaforma sommersa di scommesse, parallela a quella legale. Succede spesso: in un’agenzia regolare ci sono computer collegati a siti non riconosciuti in Italia che consentono a un certo tipo di giocatori di scommettere".