Il Napoli abbandona il sogno scudetto, CorSport: tanti rimpianti, troppi punti persi in casa!

Il Napoli abbandona il sogno scudetto, la Roma allunga a dodici la serie positiva anche se la Juve e il quarto posto restano lontani cinque punti. È finita in parità e il pareggio non serve a niente, soprattutto non serve al Napoli, come racconta il Corriere dello Sport.

Napoli, addio sogno scudetto

"Il Napoli è partito bene ed è calato vistosamente nella ripresa, è passato in vantaggio dopo 11 minuti e si è fatto raggiungere nel recupero dopo essere stato messo sotto assedio dalla Roma nella ripresa. La squadra di Spalletti ha visto sfumare probabilmente l’ultima occasione per restare agganciato al treno dello scudetto. Troppi punti persi in casa, cinque sconfitte rischiano di compromettere il cammino e anche il pareggio con la Roma pesa. Il Napoli è uscito dal campo tra tanti rimpianti"

Napoli-Roma, il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (12' st Zielinski), Fabian Ruiz (23' st Demme); Lozano (23' st Elmas), Osimhen (38' st Mertens), Insigne (37' st Juan Jesus). A disp.: Marfella, Idasiak, Tuanzebe,, Ghoulam, Politano, Ounas, Petagna. Allenatore: Spalletti.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini (39' st Perez), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante (1' st Mkhitaryan), Oliveira (30' st Veretout), Zalewski (30' st El Shaarawy); Pellegrini; Zaniolo (41' st Afena-Gyan), Abraham.A disp.: Fuzato, Kumbulla, Spinazzola, Maitland-Niles, Vina, Bove, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Di Bello.

MARCATORI: 11' pt Insigne (N, su rig.), 46' st El Shaarawy (R)

NOTE: Espulso al 33' st Fuzato (R), dalla panchina per proteste. Ammoniti: Koulibaly, Zanoli, Lozano (N); Cristante, Zaniolo (R). Recupero: 3' pt, 8’ st.

