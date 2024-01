Il Mattino - Esordio convincente per Ngonge e Dendoncker, ma tra i due c'è chi ha colpito di più

Prima Ngonge e poi Dendoncker. Il primo per provare a dare un po’ di verve all’attacco azzurro, il secondo per alzare ulteriormente gli argini in mediana. I due volti nuovi in casa Napoli hanno esordito ieri in maglia azzurra nella sfida dell’Olimpico contro la Lazio.

Cyril Ngonge

Esordio Ngonge e Dendoncker

Come riporta Il Mattino, Ngonge si è presentato con alcune incursioni che hanno costretto i padroni di casa ad usare le maniere forti e si è anche procurato la punizione dal limite dell’area che Zielinski per un soffio non ha trasformato in oro colato. Dendoncker ha preso il posto proprio del polacco ed ha rispettato le consegne di Mazzarri. Il belga si è piazzato nella zona nevralgica, prendendo il posto di un esausto Demme facendo schermo davanti alla difesa e provando anche a dare una mano in ripartenza. Insomma, l’esordio dei due nuovi acquisti del Napoli dal mercato di riparazione di gennaio non è dispiaciuto.

