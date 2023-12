Il Frosinone demolisce il Napoli, Cdm - Con la Roma serve l'immediato riscatto Champions

E sfuma così quello che poteva diventare un obiettivo importante in questa difficile stagione per gli azzurri campioni d’Italia. I ciociari, in maniera clamorosa, per la prima volta nella loro storia riescono a battere il Napoli dopo dieci partite che avevano visto gli azzurri vincere per ben otto volte.

Walter Mazzarri

Il turnover non paga, al Maradona c'è il crollo Napoli

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Non paga, dunque, il turnover voluto da Mazzarri dopo la vittoria sul Cagliari e in attesa della sfida in chiave Champions di sabato all’Olimpico con la Roma. E anzi, la sconfitta con il Frosinone matura proprio dopo l’ingresso in campo dei big tenuti inizialmente fuori: prima Di Lorenzo e Lobotka, per Mario Rui e Demme (comunque buone le loro prove con un palo colpito su punizione per il portoghese) poi addirittura Kvaratskelia e Osimhen per Raspadori (per lui un palo esterno) e Simeone. Tradita dai suoi big il Napoli, ma ancora una volta anche dalla sua difesa, schierata stavolta con Natan e Ostigard centrali e Zanoli al posto di Di Lorenzo. Una sconfitta che può lasciare un segno profondo, occorre rialzarsi subito all’Olimpico contro la Roma".

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli