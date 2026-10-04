Il Corriere dello Sport ha inventato un nuovo soprannome per De Bruyne

A 35 anni Kevin De Bruyne non smette di incantare. Con la spettacolare doppietta d'autore rifilata alla Turchia nel Belgio di van Bommel, il trequartista ha sfondato il muro dei 201 gol in carriera, accompagnati da oltre 300 assist. Una prova totale fatta di qualità, pressing e nove palloni recuperati che conferma il momento d'oro del belga, felice e tirato a lucido come non si vedeva da tempo.

Squalificato contro la Francia per la gioia dei transalpini, KDB è pronto a rituffarsi nel campionato. Massimiliano Allegri lo attende a braccia aperte per la sfida contro il Frosinone: nel Napoli il belga è ormai un punto fermo inamovibile, il perno attorno cui ruota la manovra offensiva. Dai suoi piedi e dalla sua visione di gioco passeranno le ambizioni azzurre per affrontare al meglio il tour de force di campionato.

Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che inventa un nuovo soprannome per De Bruyne: AbraKDB!