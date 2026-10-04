Il Corriere dello Sport ha inventato un nuovo soprannome per De Bruyne
Il Corriere dello Sport esalta Kevin De Bruyne
A 35 anni Kevin De Bruyne non smette di incantare. Con la spettacolare doppietta d'autore rifilata alla Turchia nel Belgio di van Bommel, il trequartista ha sfondato il muro dei 201 gol in carriera, accompagnati da oltre 300 assist. Una prova totale fatta di qualità, pressing e nove palloni recuperati che conferma il momento d'oro del belga, felice e tirato a lucido come non si vedeva da tempo.
Squalificato contro la Francia per la gioia dei transalpini, KDB è pronto a rituffarsi nel campionato. Massimiliano Allegri lo attende a braccia aperte per la sfida contro il Frosinone: nel Napoli il belga è ormai un punto fermo inamovibile, il perno attorno cui ruota la manovra offensiva. Dai suoi piedi e dalla sua visione di gioco passeranno le ambizioni azzurre per affrontare al meglio il tour de force di campionato.
Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che inventa un nuovo soprannome per De Bruyne: AbraKDB!
"Ripartirà, al Napoli, dalla prova del Franchi, 90’ in campo con qualche spunto e l’impressione costante di poterla colorare, la partita. Anche per questo motivo Allegri nel finale cambiò idea e scelse di non farlo uscire con Vergara pronto a prendere il suo posto. Da KDB ci si può sempre aspettare la giocata decisiva, non per forza un gol o un assist. (...) In stagione è fermo al 2-0 di Marassi con gol e suggerimento per Vergara ma sta giocando tanto e bene, con la formula Max che prevede De Bruyne e altri dieci. Nel ruolo di trequartista si sta esaltando e questo ciclo di Nations League lo arricchirà di nuovi stimoli (...). Semplicemente, AbraKDB".