Icardi-Napoli e il pensiero passato di Maradona: "E' un traditore! Va a casa di Maxi, gioca a fare l'amico e poi gli soffia la donna"

Ultime Napoli - È vero che di questi tempi D10S ha altro a cui pensare, ancora in piena riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio destro a causa dei problemi derivanti dall'artrosi, ma appena realizzerà che il Napoli, il suo Napoli, sta seriamente inseguendo Mauro Icardi, non è difficile immaginare la sua reazione.

Ultime Napoli, Maradona e le parole su Icardi

Come ricorda Il Mattino, già, perché Maradona la cosa più carina che ha detto su Maurito è che «ai miei tempi, uno che ruba la donna a un compagno di squadra, lo avremmo picchiato a turni nello spogliatoio». Già, l'ex Pibe de oro, ogni volta che può randella il numero 9 argentino come un forsennato. Una volta se lo trovò davanti in una banale Partita della Pace, a Roma. Esplose. «Icardi non doveva giocare mi avevano promesso che non sarebbe sceso in campo, e invece non è stato così. Per questo sono incazzato, lui non fa parte della famiglia del calcio. Con questa partita non c'entra nulla». Esagerato. Ma non dal suo punto di vista. Tutta colpa della relazione con Wanda Nara, moglie di Maxi Lopez, soffiata da Maurito. Per il codice etico maradoniano, uno sgarro atroce. «Secondo me - spiegò Diego a Radio Pop alla fine del 2013 - quello è un traditore. Va a casa di Maxi, gioca a fare l'amico e poi gli soffia la donna. Questo è tradimento. Ai nostri tempi, solo se guardavi la donna di un compagno, nello spogliatoio ci saremmo alternati per prenderlo a pugni». «Maradona dice che sono un traditore? Non me ne frega niente. Io faccio la mia vita e sono felice con Wanda», dirà poi al Chiambretti Show. Ma Maradona non si arrende: si parla di una convocazione per le Olimpiadi di Rio. «Lui alle Olimpiadi? Per me non esiste. Io sono tifoso di Maxi Lopez. Quello che ha fatto lui non si fa. Dargli da mangiare, farlo entrare a casa tua e poi? Quelli che non hanno codici, per me sono morti».