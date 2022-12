I dubbi di Spalletti, alla ripresa il 27 ha tre giocatori su cui vuole avere certezze

Seduta mattutina ieri per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e lavoro in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha disputato una serie di partitine a campo ridotto. Sirigu e Demme hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. La squadra riprenderà gli allenamenti martedì 27 dicembre.

I dubbi di Spalletti

Tre giorni di riposo per godersi il Natale prima di tornare a fare sul serio guardando all'Inter che sarà ad un passo, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Alla ripresa saranno diversi i dubbi per Spalletti a cominciare dalle condizioni di Sirigu e Demme, che ancora si allenano a parte, e pensando a Rrahmani, che è ormai tornato in gruppo e per il quale saranno decisive le risposte dei prossimi giorni"

