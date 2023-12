Higuain, il fratello: "Paratici mi spiazzò con questa frase per prendere Gonzalo dal Napoli. Vi racconto un aneddoto su Giuntoli"

Napoli Calcio - Nicolas Higuain, fratello di Gonzalo ed anche suo agente, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport alcuni dettagli del trasferimento che portò il Pipita alla Juventus.

Un aneddoto di quell’estate?

«La Juventus era stata la prima a volere Gonzalo già nel 2013. Non potendo soddisfare le richieste del Real Madrid, i bianconeri scelsero Tevez e mio fratello andò al Napoli. Così, nell’estate 2016, dissi subito all’allora d.s. Paratici: se non avevate i soldi 3 anni fa, come fate adesso che mio fratello ha una clausola da 90 milioni a Napoli? La sua risposta fu netta: fidati, abbiamo venduto Pogba e prendiamo Gonzalo».

Dopo Gonzalo si sono trasferiti alla Juve altri ex Napoli illustri: Sarri, Milik, Giuntoli. Stupito?

«Gonzalo ha fatto una scelta coraggiosa, ma rispetto agli altri è stato vissuto come un traditore».

Giuntoli è stato l’ultimo in ordine di tempo…

«Cristiano è molto preparato, ai tempi di Napoli mi chiedeva sempre molte informazioni sui giocatori argentini o protagonisti in Sudamerica. Giuntoli è abile e furbo sul mercato. Se non sei stato un grande giocatore e da dirigente cominci dalla Serie D con il Carpi e arrivi in A, poi conquisti lo scudetto con il Napoli e vai alla Juve significa che sei un... genio. E Cristiano lo è. Gli auguro di vincere anche a Torino».