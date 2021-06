Gazzetta - Turnover Mancini contro il Galles: Insigne è stanco, spazio a Chiesa

Euro 2020 - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un possibile turnover di Mancini: "Ecco perché Chiesa e Belotti possono sognare il debutto dal 1’ nell’Europeo, domani all’Olimpico. Indiziati a cedergli il posto sono Insigne, stanco dopo due partite ad altissima intensità, un tesoro da preservare per l’eliminazione diretta, e Immobile, che si è meritato il posto di titolare nei primi 180. Ma come Mancini lo ha “salvato”, lasciandolo in campo contro gli svizzeri malgrado gli errori (ed è stato premiato dal 3-0), così tenere Belotti per in panchina per la terza di fila potrebbe dare un colpo all’autostima del torinista, declassato improvvisamente in seconda fascia. Però il c.t. s’è sempre dimostrato un fine psicologo nella gestione dei suoi uomini: puntando anche su quelli che non giocavano nei loro club (Zaniolo, Sensi) o non erano in condizione (Bernardeschi)"