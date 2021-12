Gazzetta su Osimhen: se risponde alla convocazione della Nigeria fa un passo affrettato e inopportuno

Victor Osimhen vorrebbe tanto poter esser in campo con la Nigeria nella Coppa d’Africa. È stato convocato, domani è fissato il raduno della nazionale del c. t. Eguavoen ad Abuja. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il bomber del Napoli già da Natale è a Lagos, per stare con la famiglia.

Recupero Osimhen, le ultime