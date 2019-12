Gazzetta su Koulibaly: "L’infortunio muscolare può pesargli come un macigno! Non ha avuto preparazione adeguata e ora ne paga le conseguenze"

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica tre brevi focus a tre calciatori del Napoli che finora hanno deluso molto: Fabian, Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne. Di seguito il giudizio su Koulibaly:

“Il difensore senegalese è il vero caso. Il suo rendimento non convince, troppi gli errori che ha commesso finora. L’impegno in coppa Africa con la sua nazionale, non gli ha permesso di svolgere una preparazione adeguata e ora ne sta pagando le conseguenze. L’infortunio muscolare può pesargli come un macigno”