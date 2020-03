Gazzetta su James Rodriguez: le perplessità di ADL e Giuntoli bloccarono il trasferimento al Napoli

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sui rapporti tra Napoli e Real Madrid: "Già nella passata stagione i due hanno avuto modo di trattare. In quel caso, il giocatore in questione era James Rodriguez, richiesto fortemente da Ancelotti, sul quale però c’erano forti perplessità da parte dello stesso presidente e di Giuntoli. Alla fine, non se n’è fatto nulla, ma non per questo i rapporti con la dirigenza madrilista si sono guastati. Anzi, le parti si potrebbero ritrovare quanto prima per discutere proprio di Jovic".