Gazzetta - Mazzarri non ha mai ricevuto fischi come ieri al Maradona. L'involuzione tecnico-tattica del Napoli era inimmaginabile

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla reazione avuta dallo stadio Maradona al fischio finale di Napoli-Genoa:

"Una quantità di fischi così copiosa, da queste parti, Walter Mazzarri non li aveva mai ricevuti. Sono il segnale inequivocabile del malcontento della città, passata in fretta da uno scudetto atteso 33 anni a una stagione sciagurata. La situazione sta precipitando, senza che nessuno riesca a mettere freno alla rovinosa caduta dei campioni d’Italia, vittime di una involuzione tecnico-tattica inimmaginabile. Ma le cose nel calcio si evolvono velocemente e tutti dovrebbero essere capaci di aggiornarsi continuamente, per non rimanere indietro".