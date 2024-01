Gazzetta - Le pretese economiche di Samardzic per firmare. Nella trattativa con l'Udinese può essere inserito un azzurro

Calciomercato Napoli - Anche l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport predica cautela per quanto riguarda l'affare Lazar Samardzic tra l'Udinese ed il Napoli. Mancano ancora molti dettagli da sistemare per poter dire che il calciatore si trasferirà subito alla corte di Walter Mazzarri.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Il dialogo con la famiglia Pozzo prosegue spedito, così come la trattativa con il papà del giocatore, colui che la scorsa estate fece saltare il trasferimento di Lazar all’Inter dopo aver già effettuato le visite mediche. Questione di... commissioni, di carte in tavola cambiate all’ultimo momento. Ecco perché il Napoli lavora con scrupolo e cautela su questo obiettivo.

Samardzic chiede un quadriennale da 2,5 milioni, il Napoli si è già spinto fino a 2 e potrebbe aggiungere dei bonus per far quadrare i conti. Con l’Udinese c’è un’intesa di massima a 20 milioni di euro, ma non è escluso che possa essere inserita anche una contropartita per abbassare la parte cash: Zerbin può interessare all’Udinese, che però preferirebbe solo cash".