Gazzetta lancia il Napoli: lotta Champions? Se Kvaratskhelia e Osimhen sono questi, non è impossibile

Ultime notizie Napoli - Il Napoli ha ritrovato la coppia d’oro Osimhen-Kvaratskhelia e punta alla Champions League, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Quell’abbraccio di Osimhen con Kvaratskhelia sembra un messaggio alla corsa Champions:

"Una coppia così non ce l’ha nessuno e nelle serate di magia nulla sembra impossibile. Il vero test sarà domenica contro la Juve, ma è un raggio di sole per il Napoli, che sogna una clamorosa rimonta. Se Kvara e Osi sono questi, l’impresa sarà durissima, ma non impossibile"