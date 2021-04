Gazzetta - Il silenzio del Napoli intristisce e rende meno entusiasmante lo spettacolo che sta offrendo. Gattuso ha riconquistato la fiducia di ADL e ambiente

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato il successo del Napoli contro il Torino. Adesso la squadra allenata da Gattuso è al terzo posto davanti a Juve e Milan per la classifica avulsa.

TORINO-NAPOLI: IL COMMENTO DI GAZZETTA

Il quotidiano scrive: "Il silenzio del Napoli intristisce. Rende meno entusiasmante lo spettacolo che sta offrendo alla Serie A in questo periodo. Rino Gattuso ha riconquistato la fiducia dell’ambiente, probabilmente, anche dello stesso Aurelio De Laurentiis. In pochi mesi ha restituito fiducia e morale alla squadra, ha rimesso in piedi l’obiettivo stagionale, recuperando il terreno perduto per gli infortuni e il Covid-19. Oggi, il Napoli è la vera realtà di questo finale di stagione: vince contro chiunque e mostra di partita in partita tutta la qualità dei singoli"