Gazzetta - Il pareggio con il Verona non convince ADL: ancora oggi è lì a interrogarsi sul come sia potuta succedere una cosa del genere

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis e quel Napoli-Verona

Sul quotidiano si legge: "Parla tanto, Aurelio De Laurentiis. Dopo quattro mesi di silenzio da lui stesso imposto al Napoli, il presidente ha aperto la nuova stagione, parlando delle ultime delusioni e di quelli che saranno i propositi per il futuro. La mancata qualificazione alla Champions League, per esempio, è stata il primo argomento trattato. Il pareggio ottenuto nell’ultima gara, contro il Verona, non lo convince, ancora oggi è lì a interrogarsi sul come sia potuta succedere una cosa del genere: sarebbe bastato vincere per avere la certezza aritmetica del quarto posto".