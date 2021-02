Gazzetta: i giocatori non seguono più Gattuso, il suo urlare in panchina si perde nel nulla! Rinnovo carta straccia

Notizie calcio Napoli. L'addio di Rino Gattuso sembra scontato, la sua esperienza napoletana è da ritenersi conclusa. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea resta solo da capire quando ci sarà il distacco. Le partite contro Granada (giovedì) e Benevento (domenica) potrebbero essere indicative, anche se l’ipotesi più probabile è che De Laurentiis vada avanti con lui fino al termine della stagione, proprio perché non ha un eventuale sostituto.

Gazzetta: i giocatori non seguono più Gattuso

Gazzetta aggiunge: "Il suo Napoli, tuttavia, è allo stremo, i giocatori non lo seguono più e persino il suo urlare in panchina si perde nel nulla. Sono 12 le sconfitte in stagione, di cui 8 in campionato: un trend che non convince. La certezza più che l’impressione è che il suo ciclo napoletano sia finito già da alcuni mesi. La bozza del rinnovo è carta straccia, ormai".