Gazzetta - Gattuso fa fuori Mertens: i motivi della decisione in favore di Osimhen

NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come Rino Gattuso abbia fatto una scelta definitiva sul ballottaggio tra Victor Osimhen e Dries Mertens.

Dries Mertens

GATTUSO FA FUORI MERTENS

Il quotidiano scrive: "Il vero sacrificio di Gattuso è la rinuncia a Dries Mertens, al quale non avrebbe mai rinunciato, spinto in panchina dalle esigenze tattiche. La profondità che garantisce Osimhen alla fase offensiva è unica. D’altra parte, per averlo, Aurelio De Laurentiis ha investito una settantina di milioni di euro e sta gradendo la scelta dell’allenatore che, in questo modo, sta garantendo visibilità anche alla spesa sostenuta. Ma non è certo per questo che Rino ha deciso di puntare sul nigeriano. In lui oltre alla profondità ha trovato anche la fisicità per affrontare le difese schierate e per garantirsi la giocata di testa in area. La sua presenza permette anche un gioco diverso degli esterni che non sono più costretti a crossare sempre basso per capitalizzare la rapidità di esecuzione degli attaccanti meno fisici".