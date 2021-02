Gazzetta - ADL ha scelto Carrera al Bari senza interpellare Giuntoli e Romairone

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ricostruisce quanto avvenuto ieri in casa Bari dopo la sconfitta interna contro la Viterbese. Secondo la rosea a prendere le redini del summit avvenuto attorno alle ore 12 è stato Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli e padre del presidente del club pugliese Luigi. Assieme a lui erano presenti al meeting il figlio, Andrea Chiavelli, uomo di fiducia di ADL e del gruppo Filmauro e l'avvocato Federico Menichini. Mentre non ci sarebbe stato un confronto tecnico né con Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, né con Giancarlo Romairone, attuale responsabile tecnico dei biancorossi. Da qui è nata l'idea che ha portato al ritorno al San Nicola Massimo Carrera, che ha superato la concorrenza di Massimo Rastelli, Claudio Foscarini, Cristian Bucchi, Leonardo Semplici (che però attende una panchina di A), e Luigi Di Biagio. Adesso per il via alla nuova avventura si attende solo due ufficialità: quella dell'esonero di Gaetano Auteri e il benvenuto proprio a Carrera.