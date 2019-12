Gattuso scuote Insigne: lungo colloquio ed incitamenti a gran voce, il retroscena

Ultime notizie calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, tra i calciatori che Rino Gattuso ha più incitato c'è il capitano Lorenzo Insigne. Ecco cosa racconta l'edizione odierna della rosea.

"In ogni modo punterà su Insigne. Col capitano ha parlato a lungo, l'ha incitato durante gli allenamenti e da lui adesso, si aspetta una prova d'orgoglio e una risposta immediata col mutamento tattico. Lorenzo gicherà a sinistra del tridente d'attacco e non più esterno mancino nei 4 della mediana. Insomma, si riparte e, stavolta, non ci saranno più attenuanti per giustificare prestazioni mediocri come quelle viste a Udine e, precedentemente, al San Paolo contro il Genoa"