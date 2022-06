Deulofeu-Napoli, CorSport: l'agente vuole chiudere in fretta la questione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda la trattativa tra Napoli e Udinese per il trasferimento di Deulofeu.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Gli aggiornamenti sono i seguenti: tra il club e il giocatore l'accordo è totale, nessun problema in merito e anzi tanta voglia di chiudere in fretta la questione, mentre tra le due società bisogna ancora limare qualcosa. Colmare qualche distanza, insomma. La base di partenza, comunque, è ottima: le intenzioni di brindare a champagne esistono eccome, i due presidenti hanno anche cominciato a parlare direttamente in virtù dell'antica amicizia calcistica e dunque non resta che attendere"