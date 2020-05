De Magistris sfida De Luca: "Emetterò un'ordinanza per avere Napoli aperta 24h su 24, basta chiusure anticipate per bar e negozi!"

Notizie Napoli - Luigi De Magsitris, sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera:

"Io mi attengo alle informazioni che ho ricevuto dalla polizia municipale, che a sua volta è in contatto con questura e carabinieri. E non risulta nessuna situazione straordinaria. Solo il normale incremento di traffico del sabato sera in una zona che è da sempre meta di passeggiate. Napoli non è fuori controllo, spiega De Magistris, "ma lo sarà presto, come tutta l'Italia, se non ci si decide a restituire ai sindaci il controllo delle città. Il problema non è De Luca, la questione riguarda l'intero Paese. La fase 1 è finita, è finito il lockdown e la necessità di stare a casa. Ora l'organizzazione della vita nei comuni deve passare a chi li conosce. A chi conosce gli spazi, le strade, i parchi, i mercati. Noi siamo sindaci, non vicesceriffi. Nei prossimi giorni emetterò una serie di ordinanze in base alle quali Napoli sarà aperta 24 ore su 24. Niente più baretti obbligati a chiudere alle 23, niente più orari per nessuno. Ristoranti, locali, negozi, parchi, servizi: tutti potranno restare aperti ininterrottamente giorno e notte. La città sarà più accogliente, aumenteranno le aree pedonalizzate e i servizi fruibili all'aperto. Ei napoletani avranno molte alternative alla sola passeggiata in via Caracciolo".