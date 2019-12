Crisi Napoli, CdM: De Laurentiis pronto a trovare soluzioni, attenuanti finite

Notizie Calcio Napoli - Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola non ha dubbi: è il peggior momento dell'era targata Aurelio De Laurentiis. Crisi totale, con Carlo Ancelotti che per la prima volta in assoluto esce allo scoperto e non risparmia la sua squadra: "I miei non danno quel che possono. Dovranno confrontarsi con me, e lo faremo subito. Non c’è compattezza, manca equilibrio e applicazione. Se la squadra mi aiuterà a trovare rimedi, bene. Altrimenti dovrò farlo da solo".

Crisi Napoli, la posizione della società

La società è nel frattempo pronta a trovare soluzioni. Il tempo delle attenuanti è terminato, soprattutto per il presidente. La prima gara post-chiarimento con la squadra doveva essere un nuovo inizio, è stata invece l'ennesima delusione. Musica alta invece nell'altro spogliatoio, dove è arrivata anche la telefonata entusiasta di un Sinisa Mihajlovic soddisfatto.