Covid-19 in Campania, dati preoccupanti: è allerta massima in Provincia di Napoli!

Ultimissime notizie coronavirus. Oggi Il Mattino di Napoli fa il punto sulla situazione dei contagi in Campania, dove la situazione è ormai di massima allerta anche secondo gli esperti dell'Istituto superiore di Sanità. Nella regione Campania la situazione è particolarmente grave, per due motivi: è la Regione italiana con l'indice Rt attualmente più elevato, pari a 1,5; la Campania inoltre è già in zona rossa e non sono previste misure ulteriori per contenere i contagi. Per Vincenzo De Luca lo scenario è apocalittico: "Siamo in guerra ma tanti cittadini non è ancora chiaro: siamo quasi nella situazione in cui in ogni condominio c'è una persona che muore".

Covid-19 in Campania

L'Unità di Crisi della Regione Campania e l'Istituto superiore di Sanità segnalano preoccupazione per la situazione in Campania, dove i contagi stentano a calare. Anzi, è scattata anche un'allerta di resilienza, perché negli ultimi giorni si sono registrati casi di pazienti molto giovani e risulta un sovraccarico delle terapie intensive e in generale delle aree mediche. Il Mattino evidenzia anche la crescita del numero di decessi e un'impennata nei contagi, con alcune aree in vera e propria emergenza: "Non tanto Napoli città dove la curva del contagio è tutto sommato stabile dal 20 febbraio a ieri (si passa da 375 a 336 casi) quanto per il resto della provincia dove i contagi passano da 739 ai 1076 di ieri?".