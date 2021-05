CorSport - Zaccagni domenica giocherà contro il suo futuro: spunta indizio social in chiave Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Mattia Zaccagni. Quella di domenica potrebbe essere la sua ultima gara con la maglia del Verona.

Zaccagni

ZACCAGNI-NAPOLI, LE ULTIME

Il quotidiano scrive: "Un girone fa, quando s'era già andati oltre un semplice sondaggio e la trattativa stava per decollare, Zaccagni segnò un bel gol e invitò alla rete Barak. Oggi è cambiato tutto: il Napoli ripartirà da un nuovo allenatore e l'esterno dell'Hellas Verona non segna dalla sfida del 24 gennaio al Bentegodi. Resiste, però, l'interesse del Napoli, per questo anche domenica, per lui, la partita sarà di quelle speciali, contro una squadra che lo cerca, da tempo, e che in inverno aveva provato a 'prenotarlo' anticipando la concorrenza. Per Zaccagni, 26 anni tra un mese, l'interesse è ricambiato. Il centrocampista del Verona, dopo la vittoria del Napoli contro l'Udinese, apprezzò - via social - un post del club azzurro, indizio di mercato dalle diverse letture".