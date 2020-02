CorSport - Younes finirà fuori dalle liste Serie A e Champions, ha rifiutato tutto! Si proverà un ultimo tentativo all'estero

Ultimissime calcio Napoli - L’ultimo giorno di affari per il Napoli è stato più che altro di routine, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Un acquisto per la Primavera dall’Empoli, chiacchierate varie e poi l’ennesimo rifiuto a trasferirsi alla Samp di Younes. Il Signor No del mese. La prospettiva finale è russa: nel senso che magari si proverà a fare un tentativo da quelle parti, considerando che il mercato è aperto fino al 21 febbraio. Magari, chissà: è soltanto un’opzione teorica, mentre la realtà dice che la prima conseguenza del muro contro muro sarà la sua esclusione dalle liste dei 25 giocatori da impiegare in campionato e in Champions. Giocoforza, verrebbe da dire: allo stato gli azzurri sono in 26 e Younes non sembra rientrare nei piani"