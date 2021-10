CorSport - Roma-Napoli, altra mini-rivoluzione di Spalletti: sette cambi rispetto alla vittoria sul Legia

Napoli calcio - Roma-Napoli, Spalletti cambia sette calciatori nell'undici titolare. L'allenatore del Napoli, come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha già pronta un'altra mini rivoluzione per l'incontro dell'Olimpico.

"Alla trasferta di domani con la Roma all'Olimpico: partita molto delicata che Spalletti dovrebbe giocare con gli stessi uomini che hanno firmato l'ottava vittoria di fila con il Toro. Sette, i cambi previsti rispetto al giovedì internazionale: in porta Ospina; la difesa a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui; a centrocampo due posti sono già assegnati a Fabian e Anguissa, mentre il terzo è opzionato da Zielo: se anche oggi le sensazioni saranno positive come ieri, allora toccherà a lui completare il tris. In attacco, tridente Politano-Osimhen-Insigne".