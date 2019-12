CorSport - Mini-rivoluzione a gennaio nel Napoli: saranno almeno tre i rinforzi

Ultime Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport a gennaio ci sarà un mini-rivoluzione nell'organico del Napoli: "Quando verrà il momento, presto a tardi chi può dirlo, si chiuderà un cerchio ma anche un ciclo e si lascerà che alle spalle resti il ricordo, piacevole, d’aver condiviso un tempo. Ma nulla è per sempre e del Napoli resterà qualcosa, tanto o poco si vedrà, e nascerà una nuova epoca, perché questo è il calcio. Quando arriverà gennaio sarà necessario intervenire, senza lasciarsi travolgere dall’ansia, ma ragionando lucidamente per trovare sul mercato subito, come nel 2014, quando Benitez & Bigon posero le basi per completare quel «progetto», ciò che poi servirà anche in prospettiva: un esterno basso di sinistra, un centrocampista che sappia fungere da regista e semmai, fosse possibile, anche una punta che poi raccolga l’eredità pesante. Il resto succederà a giugno, e non si resterà stupiti d’una rivoluzione che ormai è annunciata, da ma da un bel po’".