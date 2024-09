CorSport - Lukaku e Neres a lavoro a Castel Volturno, doppie sedute per mettere benzina nelle gambe: oggi allenamento con la Primavera

Napoli - Romelu Lukaku e David Neres su tutti lavorano da lunedì e martedì con Antonio Conte e lo staff per mettere benzina nelle gambe e lo fanno con doppie sedute di allenamento in attesa del rientro anche dei Nazionali. Come scrive il Corriere dello Sport, una settimana tosta per i giocatori del Napoli che sono rimasti a Castel Volturno e che preparano la prossima partita contro il Cagliari.

Oggi, tra l’altro, ad allenarsi con la prima squadra ci sarà anche la Primavera per una seduta congiunta. I ragazzi di Dario Rocco non hanno ancora debuttato nel girone B del campionato Primavera 2, lo faranno sabato prossimo in casa contro il Frosinone. Si troveranno ad affrontare Lukaku e pure Neres, tra i primi a rientrare a Castel Volturno. Entrambi hanno un solo obiettivo: raggiungere la forma richiesta dal loro allenatore, Conte, e presentarsi in palla a Cagliari.