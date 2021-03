CorSport - Juventus inquieta, non arrivare in Champions sarebbe una catastrofe enorme

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla Juventus: "Particolarmente inquieta è la Juventus. Alla Continassa, al di là delle dichiarazioni doverosamente bellicose, numeri e analisi tecniche alla mano, Madama considera irraggiungibile l’Inter, pensa che il Milan non mollerà, non tanto da crollare al quinto posto, teme la corsa libera dell’Atalanta, che a questo punto della stagione comincia a correre. Resta, dunque, il quarto posto. È una sensazione nuova per la Juventus, inusitata dopo anni di dominio"