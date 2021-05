CorSport - Dopo Osimhen può arrivare un altro rinforzo dal Lille: l'agente è stato già da Giuntoli

CALCIOMERCATO NAPOLI - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport il Napoli potrebbe mettere a segno un altro colpo dal Lille dopo quello dello scorso anno di Osimhen.

Il quotidiano scrive: "Dopo Osimhen, si visiona un terzino sinistro: si chiama Reinildo Mandava, ha 27 anni, è un Nazionale del Mozambico e piace per la sua spiccata bravura in fase difensiva. Il suo agente, Manuel Thomas, è già stato a Castel Volturno - proponendo anche Eustáquio, 24enne centrocampista del Paços de Ferreira in prestito dal Cruz Azul - e ha parlato col ds Giuntoli, che ha chiesto informazioni sul difensore allenato da Galtier. Mandava, al Lilla dal 2019, in questa stagione ha collezionato 34 presenze".