CorSport - Anguissa già scalpita per giocare: esordirà contro la Juve

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Spalletti sembra deciso a lanciare subito Anguissa titolare contro la Juventus.

ESORDIO CON LA JUVE

"Dopo aver giocato in Premier, Liga e Ligue 1, insomma, la sua collezione di grandi palcoscenici comincerà in grande stile: la prima in Serie A della sua carriera sarà con la Juve al Maradona, sabato alle 18. Champagne. Già scelto il numero di maglia - indosserà la 99 - mentre tutto il resto è ancora una sorpresa. Anche per lui: il primo passo in città, ancora sconosciuta, andrà in scena tra giovedì e venerdì, dopo l'ultima del Camerun nelle qualificazioni mondiali con la Costa d'Avorio"